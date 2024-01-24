Турция вновь подняла учетную ставку

Центробанк Турции на первом в 2024 году заседании комитета по финансовой политике 25 января поднял ключевую ставку с 42,5% до 45%.

В декабре 2023 года регулятор повысил ставку с 40% до 42,5%.

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые за более чем два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего он регулярно пересматривает ее в сторону повышения. Сегодняшнее повышение является восьмым подряд.