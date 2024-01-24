Российская армия углубляется в Авдеевку

Армия России в Авдеевке приблизилась к микрорайону «9-й квартал» на южной окраине города. Об этом сообщает украинский военный ресурс DeepState.

«Это комплекс 9-этажных домов, который имеет ключевое значение для контроля над городом. Сейчас на южной окраине Авдеевки идут тяжелые бои - атаки и контратаки с обеих сторон», - комментирует главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов.

Журналист считает критически важным не допустить заход россиян к этим высотным домам: захват господствующей высоты позволит РФ просматривать и поражать дронами цели по всем дорогам в городе и находить цели для авиаударов.

«Бои за Авдеевку не будут похожи на бои за Бахмут. Если враг захватит «9-й квартал», удерживать весь город станет тактически невыгодным. Сейчас наши операторы дронов имеют тактическое преимущество. И его нельзя потерять, поскольку в современной войне потеря тактических преимуществ в применении дронов уже ничем нельзя компенсировать - ни героизмом, ни количеством людей», - пишет Бутусов.

На днях российские паблики заявляли о взятии укрепрайона ВСУ «Царская охота» и выходе на окраины Авдеевки. Продвижение в районе «Царской охоты» было, но в сам город российские войска не входили, пишут украинские СМИ.

Военный глава города Виталий Барабаш подтвердил изданию Agence France-Presse (AFP), что российские ДРГ заходили в южную часть Авдеевки, но указал, что они уже вытеснены оттуда. Об этом же говорили и украинские военные. По их словам, сейчас ситуация сложная, но под контролем, противник продолжает атаковать.