Путин полетел в обход

Поездка президента России Владимира Путина в Калининград - это обычная работа президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, «какое послание несет этот визит окружающим регион странам НАТО».

Путин прилетел в Калининград днем в четверг, 25 января. Там, как сообщается, он «пообщается» со студентами Университета Канта по случаю Татьяниного дня, «проведет совещание о развитии региона», а также встретится с губернатором Антоном Алихановым.

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации - это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. А главное - это не месседжи посылать, а то, что он делает уже много лет, - работает над развитием нашей страны и наших регионов, развивает экономику, проекты социально-экономического развития», - сказал Песков.

По его словам, Москва «не запрашивала» прямой воздушный коридор через Европу для перелета в Калининградскую область.