Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:33

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с журналистами подтвердил: открытие границ с Турцией для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов в ближайшее время не состоится. При этом осенью прошлого года по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Тегеране в рамках формата «3+2» Мирзоян утверждал, что «скоро могут появиться хорошие новости» по этому вопросу. «Была достигнута договоренность о том, что граница должна быть открыта, сухопутная граница должна быть открыта для граждан третьих стран. Мы также подтвердили это соглашение с министром Фиданом 23 октября в Тегеране. Как видите, до сих пор ощутимых, содержательных шагов в этом направлении либо не предпринято, либо нет конечного результата, то есть то, что граница не открыта для той группы людей, о которой я упомянул, это не работает», - сказал Мирзоян.

По словам Мирзояна, без реализации вышеупомянутой договоренности речи о восстановлении дипотношений Анкары и Еревана быть не может. Он утверждает, что со стороны Армении нет никаких препятствий для открытия границ: слово за Турцией. «Армянская сторона готова к открытию этой границы, готова с точки зрения политики, готова с точки зрения инфраструктуры: дороги, КПП и т.д. И да, единственный недостающий компонент для того, чтобы эта граница открылась и заработала, - решение турецкой стороны начать ее открытие», - сказал министр иностранных дел Армении. Напомним, в декабре прошлого года во время визита в Баку министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что от достижения мира в регионе зависит перспектива нормализации отношений с Арменией. «Еще раз заявляю: подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет также способствовать процветанию и развитию региона в целом, - отметил, в частности, Хакан Фидан. - Турция считает, что в регионе больше нет места конфликтам и конфронтации. После того как Азербайджан освободил свои территории от оккупации, Турция начала процесс нормализации отношений с Арменией, чтобы поддержать мир и процветание в регионе. Мы ведем этот процесс в координации с Азербайджаном. Поэтому, если между Азербайджаном и Арменией будет достигнута нормализация, отношения Турции с Арменией будут немедленно налажены».

Отметим, что после 44-дневной войны 2020 года Турция и Армения назначили специальных посланников по нормализации отношений, которые уже провели четыре встречи, последняя из которых была летом 2022 года. О новой встрече пока ничего не известно. Одним из тех, кто с оптимизмом прогнозировал, что отношения между Турцией и Арменией могут нормализоваться в 2023 году, был эксперт по Южному Кавказу Томас де Ваал. Эксперт обновил этот прогноз и не исключил, что нормализация отношений возможна в течение 2024 года. В интервью тюркоязычному изданию ermenihaber.am Томас де Ваал заявил, что отношения между Турцией и Арменией могут нормализоваться в течение 2024 года. «Я думаю, что это возможно. Полагаю, что (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган ждет сигнала от Азербайджана. Изменились предварительные условия Турции для нормализации отношений. 10-15 лет назад турецкие официальные лица говорили, что нормализуют отношения с Арменией, если армянские войска покинут хотя бы один из оккупированных районов Азербайджана, например, Физули или Джебраил. А теперь армяне упустили не только семь районов, но и весь Карабах целиком. Но отношения с Турцией еще не нормализовались», - констатировал де Ваал.