На месте крушения Ил-76 найдены обломки ракеты

На месте крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом обнаружены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник.

В четверг также были найдены оба черных ящика военного самолета.