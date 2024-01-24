Задержан подозреваемый в убийстве школьника в Гяндже

Суд арестовал Шабанова на четыре месяца.

Инцидент произошел утром 23 января перед зданием средней школы №8. Неизвестный ударил ножом ученика 11-го класса Рауля Рагимова. Пострадавшего доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, подросток скончался.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Фарид Шабанов. По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.