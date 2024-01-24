Убийца Владлена Татарского получила рекордный срок

Суд в Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима по делу об убийстве военного блогера Владлена Татарского. Также Трепова была оштрафована на 600 тысяч рублей.

Дмитрия Касинцева, которого обвинили в укрывательстве Треповой (она пряталась в его квартире), приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.

2 апреля 2023 года Трепова пришла на «творческий вечер» Татарского, который проходил в Street Food Bar № 1 в центре Петербурга, и подарила «военкору» его позолоченный бюст. Через несколько минут статуэтка взорвалась: Татарский погиб на месте, десятки людей пострадали.

Трепову задержали на следующий день. Ее обвинили в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Максимальный срок по этим статьям в совокупности составляет 30 лет лишения свободы, а обвинение просило суд приговорить девушку к 28 годам.

Приговор в 27 лет — самый строгий приговор женщине в истории России.

Трепова признала вину только в использовании поддельных документов и настаивает, что у нее не было умысла причинить вред Татарскому. Она утверждает, что ее подставили, убедив, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство.