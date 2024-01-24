Канделаки вслед за Казахстаном «занялась» Кыргызстаном

Российский журналист и продюсер Тина Канделаки переключила свое внимание с «притеснения» русского языка в Казахстане на ситуацию в Кыргызстане. Она сравнила переименования районов Бишкека с декоммунизацией в Украине, пишут кыргызские СМИ.

Канделаки выразила недовольство решением кыргызских депутатов переименовать Первомайский, Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы столицы. Она заявила, что таким образом граждан Кыргызстана «лишают истории».

«Киргизские депутаты продвигают переименование районов под предлогом «в целях укрепления национальной идеологии, a также улучшения духовно-нравственного воспитания граждан на основе исторических традиций и ценностей». Но какая может быть идеология, если в Киргизии большая часть населения использует русский язык в разы чаще, чем киргизский. Для чего все усложнять?» - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Подобная провокационная публикация вызвала недовольство со стороны общества Кыргызстана. Сообщение было удалено из телеграм-канала журналистки, однако пользователи успели сохранить скриншоты высказывания. Позже сообщение распространилось в сети.