HIMARS «упаковал» десятки российских военных

Как минимум 24 военнослужащих РФ погибли в результате удара HIMARS по расположению российских военных на полигоне в Иловайске, пишут российские военкоры.

Отмечается, что были уничтожены операторы дронов из «батальона Судоплатова». Официальной информации об инциденте пока нет.

«24 января около 15:00 удар пришелся по территории воинской части № 78528, что недалеко от села Покровка. По предварительным данным, погибло 24 военнослужащих и 4 получили ранения», - сообщает один из пророссийских телеграм-каналов.

Иловайск - город в Донецкой области Украины. С 2014 года населенный пункт находится под управлением России.