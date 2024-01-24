Российские заключенные лишились гарантии Путина

Российских заключенных перестали отправлять на войну в Украину на полгода и с гарантией помилования от президента РФ Владимира Путина. Теперь им предоставляют «условное освобождение», а служить отправляют до конца так называемой «специальной военной операции», рассказали «Русской службе Би-би-си» бойцы и члены их семей.

Массовая вербовка россиян в тюрьмах началась летом 2022 года. Сначала ей занимался глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а затем к делу подключилось Минобороны. С февраля 2023-го отправкой на фронт из колоний занимаются исключительно военные.

До августа этого года условия не менялись: зэкам предлагалось помилование президента за шесть месяцев на передовой в качестве штурмовика и отправка домой. По такой схеме на фронт отправились почти 50 тыс. россиян, говорил Пригожин и подтверждали расчеты журналистов. В итоге десятки осужденных за тяжкие насильственные преступления вернулись в места своего прежнего проживания.

Основную часть зэков объединяли в спецроты с общим названием «Шторм Z» и кидали на самые горячие участки фронта. Сами бойцы нередко называли себя «пушечным мясом». Как отмечают родственники заключенных, набор в «Шторм Z» фактически прекратился с августа 2023-го, а с сентября зэков на новых условиях стали записывать в подразделения «Шторм V».

Теперь заключенных забирают на фронт в качестве добровольцев после подписания контракта. Он заключается на шесть месяцев, но вернуться домой «контрактник» не сможет, поскольку контракт будет продлен автоматически, говорит жена одного из заключенных, отправившегося воевать в Украину. По ее словам, военные объясняют это указом президента РФ Владимира Путина, который запрещает расторгать контракты во время мобилизации.

В итоге с осени заключенные в статусе «условно освобожденных» воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники или мобилизованные, которым не позволяют вернуться домой до конца войны.