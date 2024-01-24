Индийское кино «своеобразное и яркое», заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

«Наверное, Россия – одна из немногих стран мира, где по общенациональным каналам транслируются на постоянной основе индийские фильмы. Да, это точно, я других таких стран не знаю.

То есть нас очень многое связывает, мы сотрудничаем в рамках многих международных организаций», – сказал Путин.