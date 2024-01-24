Товмасян: Азербайджанцы могут покупать недвижимость в Армении

Глава комитета кадастра Армении Сурен Товмасян после заседания правительства ответил на вопросы журналистов, могут ли иностранные граждане, в том числе из Азербайджана и Турции, приобретать недвижимость в Армении по той же процедуре, что и граждане Армении.

Товмасян ответил, что в Армении существует ограничение на приобретение недвижимости только для сельскохозяйственных земель.

«Граждане и юридические лица других государств не могут покупать земли сельскохозяйственного назначения. Во всех остальных случаях порядок действий тот же. Каждый может подать заявку и заключить соответствующую сделку», - сказал он.