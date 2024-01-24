Страх и ненависть в бакинской школе

В социальных сетях распространяется видео грубого обращения преподавателя школы с первоклассником. Кадры были сняты в бакинской средней школе №317.

Сообщается, что учительница записала видео с первоклассниками, дабы продемонстрировать родителям их успеваемость.

«На кадрах продемонстрировано неадекватное поведение преподавателя по отношению к ученику. Руководство школы провело беседу с учительницей, в ходе которой она призналась в содеянном. У преподавателя взято объяснение. Согласно части 2 статьи 186 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, в качестве дисциплинарного наказания ей объявлен выговор. В связи с этим руководство школы провело беседу с учеником и родителями, с ребенком говорил психолог», - говорится в заявлении руководства школы.