Разведка Украины: на Ил-76 должны были лететь высокопоставленные российские чиновники

По его словам, в последний момент ФСБ «фактически приказала им не садиться в этот самолет и пользоваться другими видами транспорта».

На борту самолета Ил-76, который разбился накануне в Белгородской области, должны были находиться российские высокопоставленные чиновники. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в разговоре с Украинской службой «Радио Свобода».

Юсов утверждает, что украинской разведке стало известно об этом после авиакатастрофы. Он добавил, что российских спасателей не допустили к осмотру места крушения, на видео с места крушения не видно останков человеческих тел, а в морг в Белгороде вчера доставили всего пять тел: «Эта цифра соответствует количеству членов экипажа».

24 января в 50 километрах к северо-востоку от Белгорода упал военно-транспортный самолет Ил-76. Российское Минобороны заявляет, что на его борту были 65 пленных бойцов ВСУ, которых готовили к обмену, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что украинская сторона была заблаговременно проинформирована о рейсе Ил-76 с пленными, но тем не менее выпустила по самолету три ракеты из американского ЗРК Patriot либо из немецкого IRIS-T.

После крушения самолета Генштаб ВСУ заявил, что военно-транспортные самолеты ВКС РФ доставляют на территорию Белгородской области ракеты, которыми в дальнейшем обстреливаются Харьков и другие украинские города, поэтому ВСУ «будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению» этих самолетов. Напрямую о крушении Ил-76 в этом заявлении не говорилось.

В ГУР (ведомство курирует обмены пленных с украинской стороны) заявили, что в Украине ничего не знали «о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом», подчеркнув, что априори «посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной».