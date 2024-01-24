У экономики Китая большие проблемы

Масштаб стремительно развивающегося экономического кризиса в Китае может превзойти тот, что обвалил биржи в 2015 году. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, с 2021 года китайские и гонконгские акции потеряли в стоимости порядка $6 трлн. Ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 упал до пятилетних минимумов.

Еще более тяжелая ситуация на рынке недвижимости Китая: крупнейшие девелоперы не могут платить по счетам, сектор переживает волну дефолтов.

«Участники рынка строят мрачные прогнозы в отношении перспектив второй по величине экономики мира. Их пессимизм становится все труднее игнорировать», — отмечает Bloomberg.