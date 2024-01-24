Сербию призывают ввести санкции против России

«Великобритания призывает Сербию ввести санкции против России, поскольку она является последней страной на Западных Балканах, которая этого не сделала…», - приводит агентство Tanjug слова Пича.

Специальный посланник Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич обратился к сербским властям с призывом присоединиться к санкционной политике в отношении России.

Экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА), лидер Движения социалистов Александар Вулин в ответ на заявление британца подчеркнул, что Белград «не позволит иностранцам назначать свое правительство и не будет вводить санкции против России».

22 января в сербском издании «Политика» был опубликован совместный материал посла Германии в Сербии Анке Конрад и посла Франции Пьера Кошара, в котором дипломаты призвали сербские власти определить вступление в ЕС как национальный приоритет и подтвердить свою приверженность европейской безопасности путем присоединения к санкционной политике против РФ.