Коломойский передал ракетные технологии Ким Чен Ыну? Сенсационное заявление аналитика французской разведки
Игорь Коломойский, известный олигарх еврейского происхождения, который сейчас находится под арестом в Украине, передал Северной Корее технологии баллистических ракет. Такое сенсационное заявление сделал аналитик французской разведки Тьерри Лоран во время своего выступления на подкасте Euro Bytes CDM (Creative Destruction Media).
Как известно, Украина еще во времена СССР обладала передовыми ракетными технологиями и до сих пор сохраняет этот потенциал.
По словам Лорана, Коломойский, по сути, «создал» Владимира Зеленского, финансово поддерживая его актерскую карьеру и восхождение к президентскому посту.
«Я тот, кто передал эту информацию западным спецслужбам», — заявил Лоран, говоря о технологии баллистических ракет.
Кроме того, Лоран оказал влияние на предоставление западным правительствам реалистичной информации о войне в Украине.
Напомним, Игорь Коломойский был арестован 2 сентября. Ему вменяют присвоение почти 250 миллионов долларов. Миллиардер сыграл важную роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Однако Зеленский с самого начала дистанцировался от него.
Суд определил залог Коломойскому в 68 миллионов долларов. Сам олигарх говорит, что уголовное дело против него сфабриковано и имеет политический заказ. Недавно Шевченковский суд Киева продлил арест Коломойскому до 2 марта.