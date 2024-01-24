Игорь Коломойский, известный олигарх еврейского происхождения, который сейчас находится под арестом в Украине, передал Северной Корее технологии баллистических ракет. Такое сенсационное заявление сделал аналитик французской разведки Тьерри Лоран во время своего выступления на подкасте Euro Bytes CDM (Creative Destruction Media).

Как известно, Украина еще во времена СССР обладала передовыми ракетными технологиями и до сих пор сохраняет этот потенциал.