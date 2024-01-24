Times Higher Education выделило сильные и слабые стороны вузов Азербайджана

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на встрече, в которой приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев и руководитель отдела глобальных связей агентства Фил Батин, обсуждались текущие показатели и перспективы азербайджанских вузов.

Фил Бати дал общую информацию о рейтинге университетов мира. На встрече также сравнили результаты вузов Азербайджана на региональном и глобальном уровне, выделили их сильные и слабые стороны, результаты были проанализированы, определили следующие необходимые шаги для продвижения их в рейтингах.