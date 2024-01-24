Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в Баку с визитом министром образования, науки и молодежи Грузии Георгием Амилахвари.

В пресс-службе Кабинета министров сообщили, что на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений добрососедства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией во всех сферах. Высоко оценен уровень сотрудничества между двумя странами и в гуманитарной сфере.

Али Асадов и Георгий Амилахвари обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области образования и науки.