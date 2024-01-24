США предупреждали Иран о том, что «Исламское государство» планирует устроить взрыв в Кермане в начале января. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Перед террористической атакой ИГ 3 января 2024 года в иранском Кермане американское правительство предупредило Тегеран, что в иранских границах зафиксирована террористическая угроза», - сказал изданию неназванный чиновник США.