Смертная казнь за гибель 36 человек

Пожар в студии Kyoto Animation, выпускающей аниме, произошел 18 июля 2019 года. Аобу разлил бензин в здании и поджег его с криками «Умрите!». В результате пожара погибли 36 человек, еще 32 пострадали.

Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу за поджог анимационной студии Kyoto Animation в 2019 году, сообщает The Japan Times.

Мужчина утверждал, что студия украла его идеи после того, как отвергла его произведения на ежегодном конкурсе, проводимом компанией. The Japan Times отмечает, что никаких доказательств того, что студия занималась плагиатом какой-либо из работ подсудимого, нет. Аобу предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и поджоге.

Защита просила назначить Аобу более мягкий приговор, объясняя это тем, что в момент совершения поджога он находился в невменяемом состоянии. Суд посчитал, что мужчина был вменяем. При этом два психиатра, которые давали показания в суде, разделились во мнениях относительно его психического состояния.

Аобу арестовали спустя десять месяцев после поджога, так как он сам пострадал в пожаре, получив сильные ожоги. На оглашение приговора Аобу привезли в инвалидном кресле.

На заседании суда в декабре 2023 года мужчина извинился перед семьями жертв и пострадавшими. Он также говорил, что не думал, что погибнет так много людей.

The Japan Times отмечает, что пожар в студии Kyoto Animation — одно из самых массовых убийств в Японии.