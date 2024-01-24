Франция против решения Израиля

Израильское издание «Детали» пишет, что, по словам французских чиновников, это может затруднить Палестинской автономии контроль над сектором Газа после войны.

«Франция выступает против любых попыток поставить под угрозу территориальную целостность Газы или уменьшить ее размеры, – заявил французский чиновник. – Палестинская администрация должна иметь возможность осуществлять свою полную власть в Газе. Ни Израиль, ни кто-либо другой не может определять за палестинцев объем их суверенитета или то, как они будут управлять [сектором] завтра».

Эти заявления последовали за визитом министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Израиль в понедельник, который стал для него вторым с 7 октября. В ходе обоих визитов Лекорню добивался значительного увеличения объема гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа. Он также подчеркнул значительную роль, которую Франция сыграла в заключении недавнего соглашения о предоставлении израильским заложникам медикаментов.