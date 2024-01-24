Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей

Армения передаст Азербайджану карты минных полей, сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

«СНБ Армении возобновила работу по опросу бывших военнослужащих, в результате чего было выявлено 8 новых формуляров. Эти журналы в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам, а их копии будут переданы международным партнерам», – сказали в службе.