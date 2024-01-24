Гурбан Гурбанов, в свою очередь, поблагодарил Хаби Алонсо за гостеприимство и искренне пожелал «Байеру» стать чемпионом Германии, а также выиграть Лигу Европы.

Наставники обменялись пожеланиями. Испанский главный тренер леверкузенцев сказал, что в предстоящих матчах « Карабах а» в плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги» он будет поддерживать чемпиона Азербайджана.

Как мы уже сообщали, Гурбанов отправился в лагерь лидера Бундеслиги для общения и обмена опытом с Хаби Алонсо, который, будучи игроком, выиграл множество титулов и выступал под руководством именитых тренеров. Также рулевой «Карабаха» понаблюдал за тренировочным процессом «Байера», показывающем сейчас, по мнению многих европейских специалистов, едва ли не лучший футбол в Европе.

«Байер» был соперником «Карабаха» на групповой стадии нынешней Лиги Европы. В Леверкузене немцы не оставили чемпиону Азербайджана никаких шансов – 5:1. А в Баку «Карабах» сыграл намного лучше, но пропустил обидный гол в концовке и уступил 0:1. «Байер» занял в группе 1-е место, команде Гурбана Гурбанова же удалось разместиться на второй ступени.

Хаби Алонсо в период карьеры футболиста выигрывал чемпионат мира (2010) и дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. В его активе две победы в Лиге чемпионов – с «Ливерпулем» (2004/05) и мадридским «Реалом» (2013/14). Алонсо становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Бундеслигу с мюнхенской «Баварией».

На тренерском поприще Хаби Алонсо сначала тренировал юношескую команду мадридского «Реала», а затем резервистов клуба «Реал Сосьедад». С октября 2022 года является главный тренером «Байера». В прошлом сезоне ему удалось поднять команду с 17-го места на 6-е и выйти в полуфинал Лиги Европы. А в этом сезоне, как отмечалось выше, леверкузенцы лидируют в Германии и являются одними из главных фаворитов в Лиге Европы.

По итогам первой половины сезона 2023/24 авторитетное издание Goal признало Хаби Алонсо лучшим тренером Европы.