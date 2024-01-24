Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:12

Итак, период республиканских праймериз в США можно считать законченным: победу на них Дональда Трампа можно считать гарантированной. Теперь все взоры обращены к ноябрю, когда в стране состоятся всеобщие выборы, которые станут матчем-реваншем между Трампом и Джо Байденом. Результаты опросов показывают некоторое преимущество Трампа, где-то в районе 5 процентных пунктов. Однако опытные политологи советуют не спешить с выводами.

У обоих соперников весьма уязвимые позиции. Против Байдена играет его возраст - в ноябре ему исполнится 82 года. До этого самым старым президентом США был Рональд Рейган, которому к окончанию его второго срока было 78 лет. Но не менее важным негативным фактором для Байдена является то, что от него отвернулась значительная часть молодых избирателей, чернокожих и latinos-выходцев из Латинской Америки. Война Израиля против ХАМАС разразилась в очень неудачное для демократов время. Американские студенты, мозги которым уже давно промыла леволиберальная профессура крупнейших университетов, приняли сторону палестинцев и даже террористической ХАМАС. Чего стоят картинки того, как эти сотни защитников «обездоленных» в секторе Газа раскачивают решетку Белого дома, грозя ворваться с протестами в резиденцию американского президента. Помимо отторжения ближневосточной политики Байдена против него играют и такие факторы, как нерешительная на взгляд избирателей иммиграционная политика и сравнительно высокая инфляция.

Но, возможно, у Трампа еще более бугристая дорога на пути к выборам. New York Times считает, что «праймериз в штатах Айова и Нью-Гэмпшир обнажили его слабость». Как так, ведь их он выиграл с преимуществом минимум в два десятка процентов над своими конкурентами в обоих штатах и вроде бы должен праздновать победу? Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. В Нью-Гэмпшире, например, подавляющее большинство независимых избирателей, людей с высшим образованием и высокооплачиваемых граждан отдали голоса за Никки Хейли. В Нью-Гэмпшире 44 процента участников республиканских праймериз являются независимыми. Хейли получила голоса большинства из них - 58 процентов против 39. Самую большую поддержку Хейли оказали в городах штата, в которых расположены два крупнейших учебных центра— Dartmouth College и Dartmouth Medical Center. И еще одна важная цифра. По опросам уже в общенациональном масштабе, 40 процентов сторонников Хейли поддержат на выборах Байдена. В 2016 году Трамп фактически захватил Республиканскую партию и сделал ее своей заложницей. Но и тогда ему противостояли умеренно настроенные жители городов и их небедных окраин, а также независимые избиратели. В 2020 году они прокатили президента, с именем которого стали связывать хаос и агрессию. Сейчас нет никаких признаков того, что они кинутся к нему в объятия на выборах этого года. Причин этому масса - Трамп вместо представления своей программы на второй срок продолжает верещать, что последние выборы у него были украдены, угрожает массовой расправой в случае переизбрания. Он обрушивает тонны злобы на Никки Хейли и часто ведет себя совершенно не по-джентльменски, например, резко критикует ее одежду.

В мире принято считать, что основная борьба идет между двумя политическими партиями — красной Республиканской и синей Демократической. На самом деле огромную роль играют независимые избиратели. По данным влиятельной службы Gallup, 49 процентов американских избирателей считают себя независимыми. Это почти столько же, как обе крупнейшие партии вместе взятые, каждой из которых принадлежит 25 процентов. Далеко не во всех штатах на праймериз независимые могут играть какую-либо роль. В 15 из них, включая такие важные колеблющиеся штаты, как Пенсильвания и Аризона, у них нет доступа к голосованию на праймериз. Вот и получается картина, которую далеко не всегда понимают, например, в Европе. На праймериз из штата в штат гоняет одна и та же команда сторонников их божества — Трампа, и она там заказывает музыку. А когда дело доходит до всеобщих выборов, там уже в борьбу вступают все основные пласты населения, как сторонники обеих партий, так и независимые избиратели.

В этом сезоне последние испытывают весьма негативные чувства в отношении матча-реванша между Байденом и Трампом. «Никогда еще в современной истории избиратели не получали блюда из двух совершенно непопулярных кандидатов, - пишет Washington Post. - В течение длительного времени электорат отвергал предлагаемый ему выбор, однако в ближайшие 9 месяцев именно эти два персонажа будут нападать друг на друга и обмениваться обвинениями в умственной некомпетентности». При этом стратеги демократов всячески приветствуют победу Трампа на праймериз. Они убеждены, что если бы победила Хейли, то шансов у Байдена выиграть выборы было бы еще меньше. Команда Байдена рассчитывает, что независимые избиратели вкупе с так называемым «рейгановским», то есть здравомыслящим ядром республиканских избирателей, отвергнут Трампа, который представляет явную и прямую угрозу демократии и закону в Америке. По мере того, как праймериз подходят к концу, ряд высокопоставленных фигур в Белом доме оставляет свои места и переходит в команду по подготовке выборов. Сюда же приглашен и Джон Керри, в прошлом сенатор и кандидат в президенты, который до последнего времени занимался вопросами борьбы с климатическими изменениями.