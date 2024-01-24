Представитель президента: Азербайджан отвергает это предвзятое решение США

«Мы гордимся нашим религиозным разнообразием, которое не зависит ни от какой политической конъюнктуры. Мусульмане, иудеи, христиане - мы все одна семья. Это часть нашей ДНК», - сказал представитель президента Азербайджана.

Мусульмане, иудеи, христиане - все живут в Азербайджане как одна семья, сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью изданию International Policy Digest.

Эльчин Амирбеков осудил решение Комиссии США по международной свободе вероисповедания (USCIRF) и Госдепартамента США о включении Азербайджана в «специальный список наблюдения» в связи со свободой вероисповедания: «Мы сожалеем и отвергаем это необоснованное и предвзятое решение».

Представитель президента напомнил, что на протяжении многих лет наблюдатели с Запада видели и осуждали осквернение и разрушение азербайджанских памятников культуры вооруженными силами Армении. На протяжении десятилетий образцы азербайджанской культуры в Карабахе систематически подвергались вандализму, уничтожению и присвоению.

Эльчин Амирбеков добавил, что осуждение Азербайджана, который после освобождения своих территорий сделал все возможное, чтобы защитить все культурные и религиозные объекты, недопустимо.