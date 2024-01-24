«Как появился Казахстан? На самом деле сначала называлась Казакская ССР в составе РСФСР, вообще никаких казахов не было. Потом внутри Казакской ССР создали Кыргызскую ССР, а потом её отделили от РСФСР. Там настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций. Например, узбеков никогда не существовало до революции, не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. Так же создавались азербайджанцы. Нет такой национальности — азербайджанцы», – сказал Смолин.

На днях российский историк Михаил Смолин в телевизионном ток-шоу «Место встречи» заявил, что до 1917 года казахов, узбеков, азербайджанцев не существовало как нации.

В МИД России поспешили отреагировать на эти бездарные заявления так называемого историка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что «упомянутые одиозные высказывания носят чисто субъективный характер, не имеющий ничего общего с теми реалиями, о которых только что было сказано, и остаются целиком на совести автора».

Депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы в беседе с haqqin.az выразил глубокие сомнения в профессионализме и «уровне» российского историка Михаила Смолина. Депутат посоветовал Смолину, если тот считает себя серьезным историком, изучить изданные в 1830-х годах российские словари. Как минимум там есть упоминания об азербайджанском народе.

Кроме того, Муса Гасымлы рекомендует Смолину почитать сохранившиеся до сих пор газеты, которые издавались в Тифлисе во время царской России. Эти газеты выпускались под контролем Главного управления цензуры царской России, и там также есть упоминания об азербайджанцах.