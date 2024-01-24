Еще 36 тонн яиц из Азербайджана в Россию

Еще две партии пищевых яиц из Азербайджана ввезены в Россию в количестве 612 тыс. штук. Всего по состоянию на 25 января в РФ поступило 4,2 млн яиц из Азербайджана, сообщил Россельхознадзор.

«25 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 25 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн шт. пищевых яиц», - говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре 25 января состоялись телефонные переговоры главы ведомства Сергея Данкверта с руководителем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли. Данкверт поблагодарил Гошгара Тахмазли за увеличение поставок в Россию пищевого яйца, отметив стимулирование к наращиванию экспорта как азербайджанских производителей, так и российских.