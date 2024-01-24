ХАМАС: Отпустим всех заложников...

Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских пленных, если еврейское государство отпустит палестинских пленных. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

«ХАМАС освободит находящихся у него задержанных [израильтян], если израильский враг освободит наших пленных, - приводит его слова телеканал Al Jazeera. - Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными».

Хамдан заверил, что «ХАМАС будет соблюдать любое решение о прекращении огня, вынесенное Международным судом [ООН]».