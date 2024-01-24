Хуситы в Москве: ведут переговоры

Делегация проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) провела переговоры в МИД РФ, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию йеменского движения «Ансар Аллах» во главе с Мухаммедом Абдельсалямом. В ходе обстоятельной беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики комплексного урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, продолжающегося почти девять лет», - сообщил МИД РФ по итогам встречи.

В российском ведомстве указали, что «отдельное внимание было уделено развитию трагических событий в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению в связи с этим обстановки в акватории Красного моря. В данном контексте были решительно осуждены предпринятые США и Великобританией ракетно-бомбовые удары по Йемену, которые способны дестабилизировать ситуацию в региональном масштабе».