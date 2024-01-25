Эрдоган утвердил: Швеция в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

«Признано целесообразным утвердить «Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре», подписанный в Брюсселе 5 июля 2022 года. Закон вступает в силу со дня публикации. Положения настоящего закона обеспечиваются президентом», - говорится в тексте закона.

Накануне парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались.