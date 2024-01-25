Редакционная 25 января 2024, 23:22

После серии антиазербайджанских выпадов в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Баку приостановил деятельность в этой организации. Попробуем раскрыть причины и глубинные мотивы столь жёсткой реакции азербайджанской парламентской дипломатии.

Мессия либерализма Но прежде следует вспомнить, какие идеи и принципы лежали в основе создания ПАСЕ. В середине ХХ века она мыслилась как консультативный орган представителей общественности, то есть, депутатов парламентов государств Западной Европы, стремившихся после двух кровопролитных мировых воин воплотить принципы равноправия и безопасности граждан Европы. С момента своего создания в 1949 году и вплоть до 1974 года сегодняшняя структура ПАСЕ именовала себя «Консультативной Ассамблеей». В 1980-х годах прошлого века в ПАСЕ постепенно стала набирать силу идеология "общеевропейских ценностей", в результате чего эта структура трансформировалась в орган "декларирования европейской миссии". На фоне распада СССР и успехов в деле расширения политического пространства Европы за счет включения новых членов из бывшего социалистического блока, введения общеевропейской валюты, а также развития Шенгенской зоны партийные блоки ПАСЕ восприняли интерес стран СНГ к европейским институтам как собственную миссию, связанную с идеологическим и духовным просвещением бывших "советских народов". Идея единой Европы от ледников Исландии до сопок Курильских островов, с удовольствием развивавшаяся несколькими поколения российских либералов, начиная с Михаила Горбачева, воспринималась партийными группами внутри ПАСЕ не просто с нескрываемым энтузиазмом, но еще и как некий знак свыше, определяющий их историческую роль на данном отрезке эволюции большой Европы. На самом же деле, «демократическое просветительство» от ПАСЕ являлось классическим менторством в исполнении упертого школьного завуча, не признающего других форм, кроме "только так, и никак иначе". Со временем усилиями многочисленных адептов и фанатов этой идеи-миссии в коллективном сознании гражданских обществ стран СНГ возникла иллюзия, что гражданские права в постсоветских государствах были установлена исключительно благодаря европейскому влиянию.

Незваный гость хуже обиженного немца На самом деле, все правовые реформы, которые, к примеру, осуществлял Азербайджан, разрабатывая и принимая новые Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский кодексы, исходили из базовых принципов национальных гражданских свобод в системе азербайджанского государства, которые, по сути, совпадали с принципами и стандартами Совета Европы, но не следовали его матрице и не были обязаны ПАСЕ идейно. Постсоветский Азербайджан, исходя из внутренних смыслов своей истории, формировался как органическое соединение государства и нации, не беря при этом в расчет, насколько эти принципы совпадают с обязательствами, выполнение которых требовали от Баку и чиновники ПАСЕ, и функционеры Совета Европы. Это – один из нескольких уровней глубинного конфликта между Азербайджаном и ПАСЕ. Что же касается конкретного повода, повлекшего решение Азербайджана приостановить свое членство в ПАСЕ, то он возник из-за доклада депутата ФРГ, обиженного на то, что делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы не была приглашена на президентские выборы в Азербайджане. В реальности же это был формальный повод, чтобы выплеснуть всю накопившуюся желчь раздражения и даже злобы большой группы европарламентариев, идеологически не приемлющих Азербайджан и ряд других стран на востоке или юге от Старого Света, чьи политические и духовные императивы не втискиваются в прокрустово ложе европейских стандартов. Отсюда и реакция делегации Азербайджанской Республики в ПАСЕ, которая прямо и жестко заявила:

"…в невыносимой атмосфере расизма, азербайджанофобии и исламофобии, сложившейся в ПАСЕ, делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в Парламентской Ассамблее Совета Европы до дальнейшего уведомления". Еще один уровень глубинного конфликта между Азербайджаном и ПАСЕ связан не столько даже с непониманием, сколько с неприятием европейскими парламентариями того факта, что мир на Восток и Юг от Европы радикально изменился, а сам Азербайджан значительно усилился и стал региональным лидером без какого-либо административного ресурса или помощи со стороны Европы. Европейские парламентарии не хотят признавать очевидное, отказываясь считаться с тем, что Азербайджан, как, впрочем, и вся тюркская цивилизация, находятся в периоде расцвета и, как следствие, доминируют в своих регионах, решая собственными руками, без учителей и посредников, вопросы войны и мира, проблемы научно-технического развития и организации политических пространств. Кто-то дипломатично оправдывает это «непонимание» тем, что мир вокруг Европы стал гораздо интереснее, многограннее и сложнее. А кто-то идет дальше и констатирует, что Европа просто стала отставать…

Кто творит историю?! Четверть века назад Азербайджан много вложил в развитие связей с ПАСЕ. В январе 2001 года на заседании комитета министров Совета Европы Азербайджан стал полноправным членом этого органа консультативных решений. В тот же день, 25 января 2001 года, на сессии ПАСЕ состоялось выступление общенационального лидера Гейдара Алиева, определившего основные направления взаимоотношений между Советом Европы и Азербайджаном. Напомним, что в 2001-2003 годах делегацию Азербайджана в ПАСЕ возглавлял Ильхам Алиев. Азербайджан тогда стал участником более 60 международных конвенций, принятых в рамках Совета Европы. Вектор усилий нашей страны сводился, по сути, к одной генеральной задаче - довести до европейцев всю правду о карабахском конфликте и армянской агрессии. И уже на этой базе формировалась другая задача - выработать вместе с ПАСЕ механизмы по разрешению карабахского конфликта, причем на принципах, о которых говорили сами же европейские депутаты и чиновники, рекламировавшие себя, как самые влиятельные и объективные в мире эксперты по решению любых конфликтных ситуаций. Сегодня трудно сказать, чем именно – иллюзиями или надеждами - тешили себя азербайджанские политики в Совете Европы. Но в любом случае, они вели себя открыто и честно, терпеливо ждали обещанного, разумного полагая, что справедливое решение карабахского конфликта требует определенного времени, подходов и усилий.

Но когда время ожидания растянулось почти на 25 лет, и окончательно развеялись надежды на то, что европейские «чудо-миротворцы» используют все рычаги, чтобы положить конец оккупации азербайджанских земель, Баку сам, без какого-либо участия Брюсселя или Страсбурга, решил проблему своего суверенитета. Что подействовало на Совет Европы и ПАСЕ как сеанс шоковой терапии. Во-первых, самостоятельно решив свои проблемы, Азербайджан, что называется, на пальцах показал европейским структурам, что они находятся в глубоком институциональном тупике. Во-вторых, забронзовевшие чиновники в офисах Брюсселя и Страсбурга неожиданно осознали, что историю творят не только европейцы, но и представители других регионов мира. И, наконец, в-третьих: впервые, стало ясно, что европейская идентичность не только не помогает, но и откровенно тормозит развитие отдельных наций в других цивилизационных регионах. А это значит, что время продавать систему духовных ценностей с клеймом «Made in Europe» и устанавливать тем самым свои господство и влияние, уже миновало. И, судя по всему, надолго. Понимают ли это европейские идеологи? Безусловно! Иначе откуда у традиционно политкорректной и «обтекаемой» Европы такой взрыв демонстративной агрессии в отношении Азербайджана?

Приватизация прав человека Здесь уместно привести еще одну выдержку из официального заявления азербайджанской делегации в ПАСЕ: "Никто в мире, в том числе, и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа! Никогда еще в истории Парламентской Ассамблеи Совета Европы эта организация не вела себя столь позорным образом". Выступая в роли менторов демократии, взявшихся учить и просвещать Азербайджанскую Республику, которая, наперекор обстоятельствам и нежеланию политиков "золотого миллиарда", самостоятельно восстановила свою территориальную целостность и свой суверенитет, Совет Европы наступил на грабли собственной лжи, лицемерия и несправедливости. Помимо этого, был нанесен удар по коллективному сознанию идеологов ПАСЕ, рассчитывавших, что Азербайджан, словно провинившийся школьник, будет почтительно и без возражений принимать все упрёки. Причем только потому, что когда-то, на заре независимости, наша страна после развала СССР выбрала путь реализации прав человека. Но права человека – понятие универсальное, оно не может быть приватизировано какой-то одной цивилизацией или субъектом международного права. В конце концов, эта функция присуща любому свободно развивающемуся национальному государству, которое не ограничивает, поддерживает и защищает права своих граждан. Следуя этой логике, надо понимать, что современный Азербайджан содействует реализации прав своих граждан, исходя из внутренней интенции, а не потому, что это диктуют директивы Совета Европы.