Министр обороны: Война «в тупике»

«Фактически ситуация зашла в тупик. Никаких территориальных успехов ни с какой из сторон. Но украинцы продолжают очень успешно обороняться, особенно на юге страны и на востоке», - сказал Писториус журналисту издания.

В комментарии министр также опроверг информацию СМИ о возможном круговом обмене дальнобойными ракетами с Великобританией с целью их поставки Украине. Писториус заявил, что не знает об описанном прессой предложении Лондона к Берлину отправить британцам свои ракеты Taurus и получении Украиной взамен британских Storm Shadow.

Писториус прокомментировал и слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что КНДР лучше помогает России снарядами, чем Запад Украине: «Он (Кулеба) имеет склонность к поляризации и эскалации. Это его право в той ситуации, в которой находится его страна. Но северокорейские поставки я рассматриваю несколько в ином свете. Их может быть много, но их качество на существенно другом уровне».