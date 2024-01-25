Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к диалогу по Украине, в том числе, возможно, к обсуждению будущих мер безопасности для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Собеседники агентства рассказали, что сигналы были переданы в прошлом месяце посредником, которого они отказались назвать.

По их словам, Москва, вероятно, может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над оккупированными территориями.

«Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России, — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. — Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос Bloomberg заявил, что глава государства не раз говорил, что Россия остается открытой для переговоров по Украине. «Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы достичь их дипломатическими средствами. Если нет, военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — приводит его слова агентство.

В ходе прямой линии 14 декабря Путин заявил, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»: «Вернемся к этим целям — они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе».