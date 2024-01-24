Минимум троих и пораньше: Путин дал совет россиянам

По словам президента РФ, которые приводит «Коммерсант», для достижения стабильного прироста населения страны необходимо, чтобы в семьях воспитывалось как минимум трое детей. Однако, по словам президента РФ, из-за разных причин пары начинают задумываться о детях слишком поздно.

«Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Даже если двух, то остается на горизонтальной планке, а для того, чтобы обеспечить рост народонаселения, нужно минимум три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», — заявил президент.

По словам Путина, демографические проблемы могут возникнуть, в частности, потому, что общество становится более образованным: «Чем более образованно общество, тем сложнее с демографией, потому что меняются приоритеты у женщины у молодой. У нас 77% населения хочет получить высшее образование, десять лет назад было 50%. Сначала хочется получить образование, потом высшее образование, потом сделать первые шаги в карьере. И все важно, все нужно, все вроде бы правильно. Это называется отложенный первый ребенок».

По прогнозам Росстата, с 2023 по 2027 год рождаемость в России снизится с 1244,5 тыс. младенцев до 1140,4 тыс. Расти показатель начнет только с 2028 года. К началу 2046-го, ожидает Росстат, население страны составит 138 млн человек. Численность населения России на 1 января 2023 года — 146 млн человек.