Официальный Баку ответил на заявление СНБ Армении

Ранее в четверг, 25 января, СНБ Армении заявила, что Ереван передаст Баку 8 новых формуляров с информацией о минных полях в Карабах е: «...Эти журналы в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам, а их копии передадут международным партнерам».

«Неизбирательное, массовое и целенаправленное минирование Арменией азербайджанских территорий является одной из главных угроз осуществляемым в постконфликтный период масштабным работам по реконструкции, гражданскому населению, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию. Помимо того, эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых на себя Арменией», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД указали, что Азербайджан как до Отечественной войны 2020 года, так и в постконфликтный период неоднократно требовал от Армении предоставления минных карт: «После подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года стало известно, что точность небольшой части минных карт, существование которых Армения сначала вообще отрицала, а затем представила в результате международного давления, составила всего 25%. Мы неоднократно заявляли, что представленные карты бесполезны, неполны и не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах показано, что на территориях Азербайджана закопано 400 000 мин, на самом деле число мин превышает 1 миллион».

В МИД Азербайджана добавили, что за последние годы более 55% минных взрывов произошли за пределами переданных Арменией карт.

«Напоминаем, что с момента окончания Отечественной войны 2020 года от взрывов мин пострадали 342 наших гражданина, из них 65, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 65 погибших 50 — мирные жители. Есть факт установки новых мин армянского производства на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и по периметру этих территорий даже после 2020 года. Известно, что здесь установлено более 500 тысяч мин. В то же время это свидетельствует, что заявления о том, что якобы Армения не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, не имеют под собой никаких оснований», - сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, данное заявление СНБ Армении показывает, что намерение Еревана не заключается в содействии гуманитарному процессу, этот шаг не может рассматриваться как мера укрепления доверия.

«Азербайджанская сторона ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий, которые не были полностью представлены Азербайджану. Кроме того, со стороны Армении должны быть приняты срочные меры по предоставлению информации о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 лет, а также о местах массовых могил, где похоронены азербайджанцы», - говорится в заявлении МИД.