В Латвии заявили об угрозе большой войны в Европе

Большая война в Европе не является «неизбежной», заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Delfi передает, что латвийский министр назвал войну России против Украины «империалистической». По его словам, более широкой целью этой войны является «изменение международного порядка, основанного на верховенстве закона, и замена его на власть брутальной силы».

«Россия пытается всеми способами в своей пропаганде рассказывать и нам в Латвии, и в остальном Западном мире, что мы расколоты, что мы беспомощны, что война идет вперед, что Россия ее выиграет, и в сопротивлении нет смысла. И я вам скажу – это ложь, это чушь и глупость», – подчеркнул Кариньш.

Министр добавил, что «это не неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее приостановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками».