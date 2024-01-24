Украинский омбудсмен против списка Маргариты Симоньян

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в опубликованном российскими СМИ списке украинских военнопленных, которые, как утверждается в России, находились на борту разбившегося под Белгородом Ил-76, есть пленные, которых уже обменяли. Об этом он сказал агентству Reuters.

«В списке мы обнаружили граждан Украины, которых уже обменяли ранее», — сказал он, не приведя других подробностей и каких-либо подтверждений своих слов.

Список 65 украинских военнопленных опубликовала в среду главный редактор RT Маргарита Симоньян. Подлинность списка не подтверждена. Российские власти список украинских пленных не публиковали.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. Российские власти заявили, что самолет сбили Вооруженные силы Украины. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Планы обмена военнопленными между Россией и Украиной 24 января подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Через несколько часов после крушения самолета Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которые, по ее словам, находились в самолете Ил-76.