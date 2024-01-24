Непал требует от России своих граждан и компенсации

Для войны в Украине в армию РФ было завербовано более 200 непальцев, не менее 14 из них там погибли, рассказал AP министр иностранных дел Непала Пракаш Сауд.

«Мы попросили Россию немедленно прекратить рекрутировать в свою армию граждан Непала, немедленно вернуть тех, кто уже в ней служит, возвратить на родину тела убитых, оказать медицинскую помощь и вернуть тех, кто был ранен в сражениях», — сказал он.

По словам Сауда, в январе он обсуждал этот вопрос с российскими представителями в Уганде на полях конференции Движения неприсоединения: «Мы ясно донесли до них, что нашим гражданам не разрешено наниматься в армию [другого государства] и что их нужно немедленно отправить назад».

По словам Сауда, в распоряжении российских властей находятся тела 12 непальцев из 14, чья гибель в Украине была подтверждена. «Непал запросил у России денежную компенсацию семьям погибших», - сказал он.

Еще пять непальцев, по имеющейся информации, попали в украинский плен. «Мы просим российскую сторону предпринять усилия по их освобождению», — сообщил Сауд.