Российские власти усиливают охрану Курской АЭС

Региональные власти предложили ввести особый правовой режим вокруг Курской атомной электростанции до конца войны в Украине. В областном правительстве сообщили «Коммерсанту» что принятие соответствующего решения планируется в ближайшие дни.

Одной из основных мер, предложенных региональным оперштабом, является ограничение доступа людей в зону безопасности АЭС. Предполагается введение дополнительных ограничений, включая запрет на рыбалку в непредусмотренных местах и осуществление фото- и видеосъемки. Также будут запрещены проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, не связанных с деятельностью и строительством Курской АЭС.

В планах областного правительства также внедрение дополнительных инженерно-технических средств охраны в зоне безопасности АЭС. Для тех, кто нарушит дополнительные требования безопасности, предусмотрена административная ответственность.

В октябре 2023 года украинский беспилотник столкнулся со складом ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, сообщала представитель МИД России Мария Захарова. Ранее, в августе 2022 года, действия украинских диверсантов привели к аварийной остановке второго энергоблока Курской АЭС, сообщал директор ФСБ России Александр Бортников.