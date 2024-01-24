Военная база США на Маршалловых островах в южной части Тихого океана была затоплена гигантскими волнами. Об этом пишет CNN.

В публикации говорится, что база играет ключевую роль в отслеживании космического пространства и ракет. На видеозаписи запечатлен момент, когда волны прорываются внутрь столовой, сбивая людей с ног и разбивая стеклянные двери и окна.

По словам командующего гарнизоном атолла Кваджалейн (USAG-KT) полковника Дрю Моргана, военная база получила незначительные повреждения. В то же время, согласно отчету американской армии, инфраструктура острова понесла серьезный ущерб – многие районы острова полностью затоплены водой.