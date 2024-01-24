Украинский военный рассказал о тяжелых боях под Авдеевкой

В районе Авдеевки Донецкой области Украины россияне «давят» интенсивными пехотными штурмами и ежедневно сбрасывают УАБ во время авиационных атак. УНИАН передает, что об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Дмитрий Лазуткин.

Лазуткин рассказал, что российские войска продолжают вести активные штурмы возле Авдеевки: «Интенсивность атак достаточно высокой остается». Он добавил, что россияне возле Авдеевки стараются чаще осуществлять пехотные штурмы, чтобы уберечь от уничтожения свою технику. Пехотные подразделения россиян состоят из бывших заключенных. Однако иногда они приобщают к штурмам спецназовцев, говорит украинский военный.

«…Сейчас ситуация стабильно сложная, она остается такой уже несколько месяцев. Мы понимаем, у них задача стоит захватить Авдеевку, перерезать нашу логистику, поэтому мы должны стоять и не давать им это сделать», – рассказывает военный.

Он отметил, что для украинских защитников, которые обороняют страну в самых горячих точках фронта, самым сложным фактором является состояние постоянного внутреннего напряжения: «Что могу сказать из личных разговоров, то есть определенная моральная усталость. Потому что все это утомительно, когда вы находитесь в таком внутреннем состоянии, на самом деле вы чувствуете себя мишенью. В то же время есть понимание, за что воюем... многие ждут, что все же пройдет в Украине мобилизация, появятся новые мотивированные бойцы и также помогут. Потому что людям нужен и отдых, и ротация. Так или иначе должен быть какой-то цикл».