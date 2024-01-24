Он пообещал, что Россия сделает все, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли наказание.

США и Германия станут «соучастниками» крушения российского Ил-76, если выяснится, что Украина использовала американские ЗРК Patriot или немецкие IRIS-T для удара по самолету, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит «Коммерсант».

26 января по инициативе российской стороны было созвано заседание Совета Безопасности ООН, посвященное крушению Ил-76. Как утверждает Полянский, предварительное расследование российской стороны показывает, что удар по самолету нанесли ВСУ с применением ЗРК. «Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления»,— заявил Полянский.

В то же время заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что организация не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах крушения Ил-76.

«Мы понимаем, что и Россия, и Украина проводят собственные расследования, и что Украина запросила международное расследование. ООН не в состоянии верифицировать сообщения об обстоятельствах крушения», - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России.

Дикарло добавила, что «во избежание дальнейшей эскалации» ООН призывает все стороны «воздержаться от действий, риторики и обвинений, которые могут еще сильнее обострить» ситуацию в Украине.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Минобороны РФ утверждает, что на борту были 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, все они погибли. Следственный комитет России возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Пентагон проверяет данные о том, что для удара по Ил-76 могло использоваться американское оружие.