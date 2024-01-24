Россия обвиняет США и Германию видео
США и Германия станут «соучастниками» крушения российского Ил-76, если выяснится, что Украина использовала американские ЗРК Patriot или немецкие IRIS-T для удара по самолету, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит «Коммерсант».
Он пообещал, что Россия сделает все, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли наказание.
26 января по инициативе российской стороны было созвано заседание Совета Безопасности ООН, посвященное крушению Ил-76. Как утверждает Полянский, предварительное расследование российской стороны показывает, что удар по самолету нанесли ВСУ с применением ЗРК. «Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления»,— заявил Полянский.
В то же время заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что организация не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах крушения Ил-76.
«Мы понимаем, что и Россия, и Украина проводят собственные расследования, и что Украина запросила международное расследование. ООН не в состоянии верифицировать сообщения об обстоятельствах крушения», - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России.
Дикарло добавила, что «во избежание дальнейшей эскалации» ООН призывает все стороны «воздержаться от действий, риторики и обвинений, которые могут еще сильнее обострить» ситуацию в Украине.
Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Минобороны РФ утверждает, что на борту были 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, все они погибли. Следственный комитет России возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Пентагон проверяет данные о том, что для удара по Ил-76 могло использоваться американское оружие.