Хорватский суд конфисковал яхту Медведчука в пользу Украины

Окружной суд хорватского города Сплит принял решение о передаче Украине яхты, принадлежащей обвиняемому в Украине в госизмене Виктору Медведчуку, бывшему народному депутату, куму президента РФ. Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующая информация была получена от госсекретаря Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия, руководителя межведомственной рабочей группы по поддержке Украины Франо Матушича.

По словам главы украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы, было получено заверение, что Хорватия «ожидает скорейшей передачи судна Украине».

АРМА уже получила согласие на проведение повторного осмотра арестованного актива, после проведения оценки Агентство планирует осуществить его реализацию.