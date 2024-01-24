ООН не знает

Организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 украинские военнопленные. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН.

Как она напомнила, РФ утверждает, что в самолете было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. В то же время, по данным Киева, Ил-76 мог перевозить ракеты для российской армии.

"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", - ответила заместитель генсека ООН.