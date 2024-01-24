США приветствуют действия Эрдогана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем аккаунте в социальной сети Х приветствовал одобрение Эрдоганом членства Швеции в НАТО.

"Мы приветствуем подписание президентом Турции Эрдоганом ратификационного протокола для Швеции. Мы с нетерпением ждем получения документов в Вашингтоне и приветствуем Швецию в качестве 32-го союзника НАТО. Швеция и альянс сильнее вместе", - заявил Блинкен.

Напомним, что 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.