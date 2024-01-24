В США применили новый метод казни

Этим новым методом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника.

В американском штате Алабама впервые в истории страны заключенного казнили при помощи азота, передает Associated Press.

Смит умер 25 января в 20:25 в тюрьме Алабамы. Ему надели маску, через которую подавали чистый азот, чтобы вызвать у заключенного кислородное голодание. Казнь длилась 22 минуты, уточняет агентство. AP пишет, что это первый случай использования нового вида казни в США с 1982 года, когда в стране повсеместно начали использовать так называемые смертельные инъекции.

В 2022 году Смиту должны были ввести смертельную инъекцию, но ее отменили в последнюю минуту, потому что власти не смогли подключить капельницу.

Перед казнью адвокаты Кеннета Юджина Смита заявили, что государство сделало заключенного испытуемым для эксперимента, который нарушает конституционный запрет на жестокие наказания.