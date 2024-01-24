В 2023 году в Азербайджане зарегистрировано 620 самоубийств. Об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

«Из числа зарегистрированных в 2023 году самоубийств 180 произошли в городе Баку, 440 - в регионах страны», - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, в 2022 году с собой покончили 609 азербайджанцев.

Кямран Алиев сообщил, что в прошлом году было раскрыто 10 уголовных дел по умышленным убийствам прошлых лет.

«В прошлом году в результате совместных следственных действий органов внутренних дел, госбезопасности и юстиции раскрыто 10 умышленных убийств прошлых лет. Всего с 1 мая 2020 года по настоящее время раскрыто 37 убийств, совершенных при неясных обстоятельствах и не раскрытых в предыдущие годы», - подчеркнул он.

Генпрокурор также сообщил, что в прошлом году азербайджанские суды вынесли в общей сложности 281 оправдательный приговор.

По словам Кямрана Алиева, 148 из этих дел были связаны с незаконным оборотом наркотиков, 55 – с преступлениями против имущества, 40- преступлениями против жизни и здоровья, остальные – с другими уголовными статьями.