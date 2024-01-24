Сколько азербайджанцев покончили с собой обновлено 11:53
В 2023 году в Азербайджане зарегистрировано 620 самоубийств. Об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.
«Из числа зарегистрированных в 2023 году самоубийств 180 произошли в городе Баку, 440 - в регионах страны», - подчеркнул генпрокурор.
По его словам, в 2022 году с собой покончили 609 азербайджанцев.
Кямран Алиев сообщил, что в прошлом году было раскрыто 10 уголовных дел по умышленным убийствам прошлых лет.
«В прошлом году в результате совместных следственных действий органов внутренних дел, госбезопасности и юстиции раскрыто 10 умышленных убийств прошлых лет. Всего с 1 мая 2020 года по настоящее время раскрыто 37 убийств, совершенных при неясных обстоятельствах и не раскрытых в предыдущие годы», - подчеркнул он.
Генпрокурор также сообщил, что в прошлом году азербайджанские суды вынесли в общей сложности 281 оправдательный приговор.
По словам Кямрана Алиева, 148 из этих дел были связаны с незаконным оборотом наркотиков, 55 – с преступлениями против имущества, 40- преступлениями против жизни и здоровья, остальные – с другими уголовными статьями.
*** 11:14
В 2023 году в Азербайджане зарегистрировано 36 811 правонарушений, число тяжких преступлений снизилось. Об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.
По его словам, хотя процент особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году, оставался стабильным по сравнению с 2022 годом, процент тяжких и менее тяжких преступлений снизился, а процент правонарушений, не представляющих большой общественной опасности, увеличился.
Генпрокурор отметил, что в 2023 году на территории Азербайджана зарегистрировано 36 811 преступлений, 87,8% из которых раскрыто, завершено следствие по 21 104 уголовным делам, из которых 1 350 расследованы в органах прокуратуры.
Кямран Алиев также сообщил, что в 2023 году в отношении 30 работников прокуратуры и 8 государственных служащих были применены меры дисциплинарного взыскания. Из них 7 человек освобождены от должности, двое исключены из органов прокуратуры.
*** 10:51
Приговор в отношении карабахских сепаратистов будет вынесен судами Азербайджана, заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии.
«Сепаратисты, совершавшие на протяжении многих лет преступления в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, а также другие тяжкие и особо тяжкие преступления, были задержаны в рамках антитеррористических мер локального характера и в последующий период. Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в азербайджанских судах», - сказал он.
Генпрокурор также сообщил, что в 2023 году 58 азербайджанцев пострадали от взрывов мин и боеприпасов, заложенных армянами на азербайджанских территориях.
По его словам, 19 из них погибли, 39 – получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Генпрокурор добавил, что с ноября 2020 года 342 человека стали жертвами взрыва мин и боеприпасов, 65 из них погибли, 277 получили телесные повреждения.
*** 10:22
В Генпрокуратуре Азербайджана проводится заседание коллегии в широком составе, посвященное обсуждению хода работы, выполняемой органами прокуратуры в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящим задачам.
Заседание проводится с участием сотрудников Центрального аппарата Генеральной прокуратуры Азербайджана, руководящего состава Республиканской военной прокуратуры, военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики и города Баку, районных (городских) и территориальных военных прокуроров.
Как сообщает haqqin.az, на заседании выступает генпрокурор Кямран Алиев с докладом о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.