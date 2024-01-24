Встреча советника Байдена и главы МИД Китая

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан встретится с министром иностранных дел Китая Ван И в Бангкоке 26 и 27 января. Об этом сообщает Straits Times.

«Ван И проведет новый раунд встреч с Салливаном, помощником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности, в Бангкоке», – сообщается на сайте китайского МИД.

Переговоры состоятся чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встречались на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.