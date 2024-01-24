Кто ж так душит Гиркина?! судьба патриота
Полтора года спустя после задержания «герой Донбасса и Новороссии» Игорь Стрелков-Гиркин приговорен Московским городским судом к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Обращают на себя внимание оба факта: и показательное наказание одной из ведущих символических фигур нынешней войны, и небольшой срок, который он получил на фоне в разы больших наказаний противников войны.
Гиркин долгое время был непререкаемым авторитетом в среде радикальных российских патриотов, выступавших за полное уничтожение Украины. Еще бы, герой захвата и обороны Славянска, «министр обороны ДНР», беспощадный командир и мечтатель о возрождении российской монархии. К этому еще добавлялся ореол несправедливо пострадавшего: преподнес России большой кусок Донбасса на блюдечке, а его оттуда вышвырнули, заменив более верткими и сговорчивыми. С другой стороны, повезло: многие полевые командиры первого, «новороссийского», этапа захвата востока Украины были ликвидированы, чтобы не создавали лишних проблем. Ликвидированы, кстати, как утверждают, «вагнеровцами», к которым большая слава придет значительно позже, а их лидера постигнет судьба донбасских полевых командиров.
Собственно, с августа 2014 года Стрелков перестал играть какую-либо роль в войне с Украиной и превратился в брюзжащего, вечно недовольного критика деятельности российских властей на этом направлении. Суть претензий можно свести к фразе из старого советского фильма: «Кто ж так душит?! За яблочко надо, за яблочко!» В среде ветеранов Донбасса его кроме как Игорем Ивановичем не величали, держали за великого авторитета, сокрушались, что его организационные и военные таланты не затребованы Родиной. Несколько попыток создать нечто вроде организации единомышленников не приводило ни к чему: политик из Стрелкова-Гиркина никакой.
Когда началась «СВО», то настал, казалось, звездный час того, кто стоял у истоков войны с Украиной. Но нет. Война пошла через известное место, и «герой Донбасса» в своих едких комментариях все это отмечал. Его разборы полетов российской армии пользовались большим успехом у патриотов, и со временем логично он пришел к тому, что стал пинать организатора и вдохновителя всех побед – Владимира Владимировича Путина. Интересно, что по ходу вошел в жесткий конфликт с фаворитом российского президента Евгением Пригожиным, который на некоторое время получил карт-бланш на увеличение ЧВК «Вагнер» за счет заключенных, на приоритетное снабжение боеприпасами и ведение боевых действий в районе Бахмута. Самого Стрелкова на фронт, как он говорил, не пускали.
Ироничен тот факт, что Стрелков жестко раскритиковал пригожинский мятеж, а был задержан летом 2023 года как раз тогда, когда собирался выступать с лекцией по поводу этого бунта. Месяц спустя Пригожин сядет не на тот самолет, а его оппонент станет дожидаться, когда закончатся следственные действия и прозвучит приговор.
Приговор прозвучал. Характерно, что ни задержание, ни судебный процесс, ни приговор не вызвали сколько-нибудь заметных протестов в патриотической среде с ее воинственными настроениями.
Четыре года в колонии общего режима – это санаторный отдых по сравнению с теми наказаниями, которые достаются либеральным и демократическим критикам режима. В Гиркине власть все-таки признает идейно близкого. Полковник Владимир Квачков, который нередко записывал видео на пару с Гиркиным, где тоже костерил власть за неумелые действия в Украине, за «дискредитацию российской армии» заплатил штраф в 40 тысяч рублей. Рука у российских властей не поднимается на человека, который когда-то замышлял покушение на Анатолия Чубайса, - тоже, выходит, свой.
Z-патриот и пропагандист Дмитрий Ольшанский даже выдвинул теорию, что приговор Стрелкову-Гиркину – «дурацкий, несправедливый, возмутительный» - на самом деле позволяет сохранить ему жизнь, иначе на свободе, «в собственном дворе или подъезде», того ждет неминуемая смерть от рук украинских спецслужб.
Если что и ждет бывшего полковника ФСБ на свободе, так это другой, пожизненный приговор за сбитый малайзийский «Боинг», который ему объявил суд в Нидерландах.
И да, в составе зэковских подразделений «Z-Шторм» Гиркина ждать не следует: ни российскому командованию не нужен шибко умный полковник с боевым опытом в качестве рядового, ни ему самому, в душе Наполеону, неинтересно гнить в окопах в украинских посадках. Ольшанский не так уж и не прав: у любимца российских патриотов появилась возможность спокойно обдумать мемуары и комментарии к новейшей российской истории, пока другие, идиоты, подыхают на фронте, который когда-то открыл он.